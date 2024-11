I carabinieri forestali di Palermo, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, hanno smantellato un'associazione a delinquere per il traffico illecito di rifiuti, operante tra Alcamo e Palermo. I rifiuti venivano trasportati senza autorizzazioni, miscelati senza trattamento e venduti come metalli non pericolosi. Sequestrati due aziende, 16 autocarri e 153.000 euro.