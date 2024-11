Sul web, i segnali di questa attività, verificando in buona sostanza la presenza di un'azione pubblicitaria, tra virgolette, che tendeva a, come dire, far conoscere a un più vasto pubblico l'esistenza di questa possibilità che veniva offerta di avere abbonamenti televisivi piratati, naturalmente, a un costo tre, quattro volte inferiore rispetto a quello che ciascun cliente potrebbe, dovrebbe, pagare se si rivolgesse ai fornitori, ai provider ufficiali.