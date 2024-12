È arrivato "Sky TG25", il nuovo programma di approfondimento settimanale di Sky TG24 condotto da Alessio Viola, con la cura editoriale di Franco Ferraro, in onda ogni sabato alle 16.00. Per aggiungere una dimensione inedita al palinsesto, il canale all news offrirà ai propri telespettatori una inconsueta e ulteriore ora di riflessione e analisi dei fatti della settimana.