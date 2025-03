Spazio, inaugurata in Puglia la Space Factory di Sitael

Una fabbrica di satelliti immersa tra gli ulivi pugliesi, l'ha realizzata a Mola di Bari la Sitael, azienda leader nel settore aerospaziale che fa capo alla Angel Holding di Vito Pertosa, un hub ultramoderno che permette anche di testare in un ambiente simulato i satelliti appena assemblati. Abbiamo realizzato questa fabbrica con una partnership publica e privata, ha contribuito la Regione Puglia, l'Agenzia spaziale italiana con il progetto PNRR. L'abbiamo attrezzata per renderla capace di produrre molti satelliti per anno. Per il tradizionale taglio del nastro, in Puglia è arrivato il Ministro Adolfo Urso. Questa che abbiamo inaugurato qui, in Puglia è una delle quattro Space Factory finanziata con le risorse del PNRR per rendere più avanzato e competitivo l'ecosistema italiano. Sullo spazio che è la vera nuova avventura dell'umanità. Sono otto al momento i satelliti in costruzione nella Space Factory, quasi pronto Platino 1 targato Sitael per l'Agenzia spaziale italiana. Le esigenze di asset satellitari ci sono, ma c'è anche l'esigenza di poterli costruire in tempi rapidi e a costi ragionevoli. E questa è uno degli obiettivi, di questa misura Space Factory. Platino 1 è un satellite radar per l'osservazione della Terra a propulsione elettrica con diverse applicazioni come il monitoraggio di infrastrutture, frane, terremoti e movimenti di ghiacciai. Sarà lanciato in orbita con il vettore europeo Vega C. .