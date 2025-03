Special Olympic Winter Games, la fiaccola arriva a Torino

La fiaccola degli Special Olympics World Winter Games 2025 arriva a Torino nella scuola ufficiali dell'Esercito. È una festa per gli atleti che l'hanno accompagnata per due chilometri attraversando il centro della città dopo l'accensione ad Atene e la benedizione in Vaticano. Questa è la terza delle quattordici tappe della Final leg di questi giochi che saranno inaugurati sabato 8 marzo all'Inalpi Arena di Torino con l'accensione del braciere olimpico. Il tedoforo della tappa torinese è stato Alessandro Henry, atleta che ha rappresentato l'italia negli ultimi giochi Mondiali di Berlino. "Portare una torcia olimpica è un'emozione grandissima, perché non è da tutti e lo consiglio a tutte le famiglie e a tutto il mondo che ci sostengono e soprattutto anche ai ragazzi diversamente abili, ma anche quelli normodotati per Special Olympics" Dall'8 al 16 marzo 1500 atleti con disabilità intellettive provenienti da 102 paesi daranno vita agli Special Olympics Winter Games a Torino, Sestriere, Bardonecchia e Pragelato si sfideranno in otto discipline con un obiettivo che va al di là della medaglia. "Questi giochi devono essere per loro il coronamento di un sogno. Devono sentirsi a casa, essere abbracciati dalla nostra comunità, dal nostro paese, e la mia più grande soddisfazione sarà vedere il sorriso sui loro volti e la loro felicità.".