Squadre di soccorso lavorano per liberare Ottavia Piana, speleologa 32enne rimasta intrappolata nella grotta Bueno Fonteno, nei pressi di Bergamo, il 15 dicembre. Descritta come “vigile e collaborativa,” Piana è monitorata dai medici e in condizioni stabili. Oltre 126 tecnici del Soccorso Alpino stanno allargando i passaggi, anche con piccole cariche esplosive. Il salvataggio è previsto entro il 19 dicembre.