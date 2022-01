Super green pass, come ottenerlo se non si è vaccinati

Super Green Pass: per ottenerlo è necessario fare in fretta. L'obbligo vaccinale per gli over 50 è imminente e scatta dalla pubblicazione del Decreto. Dal 15 febbraio sarà indispensabile per accedere al luogo di lavoro. Primo passo prenotare il vaccino. Un percorso semplice, on-line, attraverso i siti delle diverse regioni che in molti casi si sono attrezzate per ottenere un libero accesso. In Lombardia per la prima dose, per i maggiori di 12 anni, non serve appuntamento. In Emilia Romagna, per i maggiori di 18, basta presentarsi con codice fiscale e tessera sanitaria. Il Piemonte ha creato accesso diretto sia per chi ha il Pass in scadenza, la durata è di 6 mesi, sia per i non vaccinati. Nel Lazio l'appuntamento si prende invece nei punti di somministrazione, nelle farmacie abilitate oppure on-line ed è disponibile dopo pochi giorni. Per il 9 gennaio è stato organizzato un open-day straordinario aperto anche alla dose booster. Una volta ricevuta l'inoculazione il certificato verde sarà generato a partire dal dodicesimo giorno e sarà valido dal quindicesimo. In pratica per chi decidesse di vaccinarsi per ottenere un Super Green Pass, in molte regioni, bastano un paio di settimane. Dalla seconda dose in poi o in seguito a guarigione dal Covid il nuovo certificato arriva entro 48 ore ed è valido dal quattordicesimo giorno. Diversamente il lockdown è sempre più rigido: i minori di 50 anni potranno ancora accedere al luogo di lavoro con il tampone ma senza utilizzare i mezzi pubblici e dopo interminabili code in farmacia.