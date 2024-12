Dopo la localizzazione del primo e il grande aiuto della segnalazione fatta dal cane, abbiamo trovato anche l'altro che comunque era non lontano dal primo che è stato individuato. Le disposizioni che ci sono state impartite per il momento sono il trasporto, appena è possibile effettuare il recupero con i due elicotteri che abbiamo a disposizione, presso l'obitorio di Teramo e dopo, successivamente le valutazioni del magistrato, non ci daranno indicazioni.