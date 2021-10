Trieste, crescono i contagi da coronavirus

"C'è stato un grande aumento di casi negli ultimi 15 giorni tanto che hanno portato Trieste ad avere il tasso di incidenza degli ultimi 7 giorni più alto d'Italia." Come ad aprile la curva dei contagi a Trieste sta crescendo. 67 nuovi casi di Covid nella città della protesta contro il Green Pass, che ha richiamato contestatori contrari al vaccino da tutta Italia. Negli ultimi 7 giorni i positivi ogni 100.000 abitanti sono 188, numeri che riportano alla primavera. "Tra le persone positive ci sono circa un 30% di persone vaccinate il cui vaccino non è più efficace perché è fatto all'inizio del 2021. Circa il 70% dei nuovi casi che verifichiamo sono tra persone non vaccinate." I focolai sono tra i giovani, ragazzi sotto i 12 anni, ospiti delle case di riposo. La situazione degli ospedali è sotto controllo, ma sorge il problema dei sanitari. Le nuove infezioni stanno già creando difficoltà nell'organizzazione. Le autorità invitano alla terza dose, ma in una città storicamente avversa ai vaccini le code in farmacia per il Green Pass via tampone restano una costante, mentre quel che ora preoccupa sono gli effetti delle manifestazioni. "Si tratta poi di situazioni, abbiamo visto in queste ultime settimane, anche il grande aggregazione di persone non vaccinate. Per esempio i partecipanti alle manifestazioni No Covid che per molti giorni hanno vissuto anche insieme in situazioni sicuramente di contagio. A questo riguardo abbiamo già identificato in queste ultime ore un focolaio di 6 soggetti che appartenevano a quelli che hanno manifestato." Già annunciato un nuovo corteo per giovedì. Ciò che i manifestanti considerano diritto al lavoro per il professore è autolesionismo.