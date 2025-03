Bimba in busta della spesa dal Marocco per essere venduta

Una neonata è stata portata illegalmente dal Marocco in Italia, nascosta in una busta della spesa, per essere venduta. Il viaggio drammatico ha avuto gravi conseguenze sulla sua salute, rendendo necessario il ricovero in ospedale. Le indagini della polizia di Torino, coordinate dalla procura, hanno portato al fermo di una coppia di coniugi marocchini e all'arresto di altri due connazionali. La coppia è gravemente indiziata di aver introdotto clandestinamente la piccola, mettendone a rischio la vita. Gli altri due arrestati sono accusati di favoreggiamento personale, poiché ospitavano temporaneamente la bambina nella loro abitazione.