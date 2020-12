Vaccinazioni, la situazione al Santo Spirito di Roma

Questa è la sala vaccinazioni dell'ospedale Santo spirito di Roma, organizzata in quella che era la palestra di cardiologia riabilitativa. Nell'arco dei prossimi giorni abbiamo una programmazione che consentirà nell'arco di 8-9 giorni di completare la prima dose. Si procederà con 108 vaccinati al giorno a regime per 5 settimane. In 10 giorni sarà vaccinato tutto il personale sanitario dell'ospedale Santo spirito di Roma, entro la fine di gennaio sarà somministrata la prima e la seconda dose anche ad altre strutture tra cui il nuovo Regina Margherita di Trastevere e l'Oftalmico. Vengono aspirati due cc, si porta via fino a 1,9 interno molto, molto delicatamente nella fialetta. Una caposala, un preparatore, tre infermieri, una dottoressa responsabile sono stati i primi ad essere vaccinati il 28 dicembre. Questa è scienza, chi quindi può nutrire dei dubbi è solo chi si trova all'interno di questo percorso scientifico. Gli altri dubbi fanno parte delle legittime paure umane. Tra chi fa il vaccino oggi c'è anche Isabella, che lavora nel reparto covid di questo ospedale. Mi sono vaccinata per proteggere innanzitutto me stessa e la mia famiglia e i miei pazienti.