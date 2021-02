Vaccini over 80 Lazio, in 24 ore 100mila prenotazioni

La campagna di prenotazione online dei vaccini per gli over 80 procede a pieno ritmo, dopo qualche intoppo per l'altissima concentrazione di collegamenti ha fatto a tratti inceppare la piattaforma internet e scatenare le polemiche, ora va speditamente con una procedura semplice e intuitiva che codice fiscale alla mano, consente di scegliere rapidamente data e strutture in cui ricevere il vaccino. Non era un click day, ma il cittadino vista comprensibilmente l'apprensione ha utilizzato il sistema per cercare il prima possibile una disponibilità, tranne i momenti iniziali, ripeto, noi viaggiamo a 10 prenotazioni al secondo, quindi attraverso la web App. Nel Lazio ci sono circa 500000 residenti ultraottantenni che potranno vaccinarsi prenotando sia la prima che la seconda somministrazione, innanzitutto attraverso il web. Trattandosi però di persone molto anziane che potrebbero non avere dimestichezza con internet o nessuno che lo usi per loro, la Regione ha previsto anche la possibilità di prenotare telefonicamente. Le chiamate anche da parte di familiari o congiunti arrivano qui a questi terminali dove rispondono circa 300 operatori su oltre 200 linee contemporanee, fissando h24 gli appuntamenti. Possono prenotarsi attraverso lo 06.164.161.841 che già registra 300 operatori contemporanei in questo momento, oppure ancora per i non autosufficienti certificati è a disposizione l'800.118.800 per fare in modo che il vaccino venga direttamente erogato a casa del paziente. Entro questa settimana si conta di raccogliere tutte le prenotazioni, l' 8 febbraio inizierà alla vaccinazione.