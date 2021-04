Vaccini, procuratore Oristano: Medici e infermieri indagati

Medici e infermieri che somministravano vaccini, a chi non aveva diritto e che rientravano in un primo ambito in categorie, diciamo, familiari cioè, a livello di congiunti, parenti degli operatori, però abbiamo avuto anche, abbiamo dati, anche di vaccinazioni, fatte extra ambito familiare a delle persone che, o non dovevano proprio essere vaccinate, o che avrebbero dovuto invece ricevere in tempi diversi, un diverso vaccino. Fra le categorie prioritarie c'erano anche, ci sono, nel piano vaccinale, le Forze dell'Ordine, che però devono seguire una determinata tempistica e usufruire di un certo vaccino, ci risultano al momento alcune posizioni anomale, di Forze dell'Ordine, che sono state vaccinate o prima, o con un vaccino diverso.