Vaccini, Salmaso: obiettivo attuale è evitare morti

Le stime attuali ci dicono che solamente il 59% degli ultraottantenni ha completato la vaccinazione con due dosi e che, in realtà, tra i 70, nella fascia di età 70-79 anni solo il 6% è completamente vaccinato, quindi ancora non riusciamo a vedere un effetto chiaro. È evidente che allentando le misure restrittive un aumento dei contagi, soprattutto nella popolazione giovanile, secondo me è assolutamente atteso. Ci vogliono le cautele, dobbiamo mettere in sicurezza le persone più fragili perché vogliamo evitare decessi e malattie gravi. Questo è lo scopo attuale, non ridurre l'incidenza, perché al momento non siamo in grado.