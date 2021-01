Noi abbiamo meno vaccini di quelli che abbiamo, diciamo, contrattualizzato e che ritenevamo di aver già ricevuto. Tendiamo che questa differenza si azzeri e per ora la campagna necessariamente, come le ho prima detto, facevamo 80 mila vaccino al giorno, adesso ne facciamo meno della metà, necessariamente per cause dipendenti dai produttori che non consegnano le dosi che hanno pianificato di consegnare, subisce un rallentamento.