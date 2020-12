Vaccino Covid, Rasi: è l'inizio della fine della pandemia

Ci vorrà un po' di tempo. Cerchiamo di non fare guai, di peggiorare le cose appena inizia a circolare il vaccino, pensando che sia tutto finito. Ci vorranno sette, otto mesi, ma sarà sicuramente la soluzione. E' l'inizio della fine. Con i vaccini si gioca sempre una carta facili. Il vaccino per sé è un un approccio molto, molto sicuro perché, in fondo, è un trucco per far fare al sistema immunitario il lavoro del farmaco. Il lavoro lo fa il sistema immunitario, quindi è raro che il vaccino vada male.