Virus, bollettino: 10.630 nuovi casi e 422 decessi

Scende la percentuale del rapporto tra positivi e tamponi, ma a fronte di un numero di test decisamente elevato. I nuovi casi di contagio sono 10630 in leggero aumento, ma sono 274263 i tamponi processati nelle ultime 24 ore, oltre 100000 in più rispetto al giorno precedente. In questo caso va sottolineato il numero di test anti igienici introdotti di recente nel conteggio del bollettino supera quello dei molecolari e cosi a fronte di un numero elevato di tamponi l'incidenza dei positivi sui test effettuati cala al 3,9 %. Stabile la situazione nelle terapie intensive, dove a fronte di 146 ingressi si sono verificate altrettante uscite per un saldo che è dunque pari a zero. Negli altri reparti, invece, i posti occupati da pazienti Covid calano di 15 unità, ma non accenna a migliorare il bilancio dei decessi quotidiani, si continuano a contare diverse centinaia di vittime ogni giorno, in 24 ore, segnala il bollettino, a perdere la vita sono stati 422 persone affette dal covid.