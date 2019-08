Von der Leyen: nuovo patto sull'immigrazione

Io vorrei proporre un nuovo patto per le migrazioni e per l'asilo in quanto io credo che abbiamo bisogno proprio di una nuova soluzione, una nuova boccata d'aria, e questo fa parte del nostro mondo globalizzato. Noi vogliamo che le nostre procedure siano efficaci, efficienti, ma anche umane. Certamente non è un compito facile da realizzare, ma abbiamo tutti capito che non esistono soluzioni facili né tantomeno risposte facili, soprattutto quando si tratta di una condivisione dell'onere.