Caro bollette, Giorgetti: provvedimento in prossime settimane

L'andamento dei prezzi dell'energia e in particolare i prezzi delle bollette che non dipendono dal comportamento del Governo, al contrario, dipendono da fattori totalmente estranei, dinamiche che talvolta hanno anche caratteristiche speculative su cui l'attenzione in questo momento del Governo è massima. E in questo senso intendo in qualche modo non dico anticipare, dire che nelle prossime settimane un provvedimento con riferimento a queste dinamiche dei prezzi dovrà essere assunto, e in particolare aggiungo che probabilmente una onesta riflessione su cosa abbia significato il passaggio al libero mercato per quanto riguarda gli utenti del mercato domestico dell'elettricità debba essere fatta. .