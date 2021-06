Famiglia, assegno unico per i figli al via da luglio. VIDEO

Da luglio partirà la misura dell’assegno unico per i figli. Fino a dicembre 2021 però non spetterà a tutti. Ne avrà diritto chi non gode già di assegni familiari e ha un Isee familiare fino a 50mila euro. Dal 2022 l’assegno unico si estenderà e diventerà universale. Spetta alle famiglie con uno o più figli fino a 21 anni a carico. L’importo cala al crescere dell’Isee, è 0 se l’Isee supera 50mila euro. Si va da minimo 30 fino a massimo di 217 euro mensili per figlio. L’importo massimo mensile è 167,5 euro per un figlio. Sono previsti poi 50 euro in più per ciascun figlio disabile.