Noi pensiamo che le tasse debbano pagarle tutti, pensiamo che appunto ci debba essere sicuramente una progressione. Pensiamo anche che continuare con condoni o altri strumenti non fa altro che offendere chi le tasse le paga, che sono i lavoratori e i pensionati che hanno la ritenuta alla fonte, per cui si vadano a cercare le risorse in una lotta seria all'evasione e si colpisca chi appunto fa di questa pratica una pratica quotidiana costante, quasi uno stile di vita. .