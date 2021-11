Reddito cittadinanza, Tridico: è tra misure più controllate

"L' INPS non paga facilmente la mia esperienza, negli ultimi 2 anni, è proprio questa. Cioè noi andiamo a valutare, perfino come dire, durante la pandemia nulla è stato tralasciato. Noi abbiamo, come dire, avviato nel 2019, sotto la mia presidenza, per la prima volta nella storia dell'Istituto una direzione antifrode, dedicata unicamente, essenzialmente alla ricerca delle frodi. Nel caso del reddito di cittadinanza su 4,5 milioni di domande, in totale ricevuto in due anni e mezzo, noi abbiamo rigettato, attraverso i nostri incroci, 1,2 milioni domande, abbiamo revocato 125000 domande. Vi assicuro, la prestazione del reddito di cittadinanza è una delle più controllate.".