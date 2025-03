Finalmente una piccola buona notizia per gli automobilisti italiani. Dopo tanti rincari, i prezzi delle assicurazioni auto negli ultimi mesi hanno invertito la tendenza. Attenzione però per chi cerca le offerte migliori per risparmiare qualcosa, perché le truffe e i tentativi di truffa sono stati molto numerosi nell’ultimo anno. Vittorio Eboli ci racconta.