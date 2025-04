Salone del Risparmio, focus su volatilità nel mercato

In occasione della quindicesima edizione del Salone del risparmio, finanziatori e risparmiatori si sono concentrati sulle strategie di difesa e di sfruttamento della volatilità del mercato, attualmente scosso dai dazi dell’amministrazione Trump. Durante la mattinata è intervenuto anche il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti che ha ribadito come l’Italia debba farsi trovare pronta per affrontare le fluttuazioni, ma si è detto contento per la pagella positiva sul debito pubblico redatta dalla società di rating Standard & Poor. Secondo il ministro non si tratta di un risultato sorprendente. Inoltre ha esortato a lavorare sull’armonizzazione delle regole dell’Unione e sulla mobilità dei capitali italiani. .