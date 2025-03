Terna, 1,2 mld in più di investimenti nella rete elettrica

Un ruolo sempre più strategico nella transizione energetica e digitale, spinge Terna, la società a cui fa capo l'infrastruttura elettrica italiana, ad aumentare gli investimenti previsti nel piano industriale 2024-28. Nei cinque anni del programma salgono a 17,7 miliardi di euro, con un aumento del sette percento rispetto alla precedente versione. L'aggiornamento presentato alla comunità finanziaria dall'amministratore delegato Giuseppina di Foggia, serve a rafforzare la strategia del gruppo, il cui primo azionista è la Cassa Depositi e Prestiti controllata dal Ministero dell'Economia. In due ambiti centrali per il paese: la transizione energetica, con lo sviluppo delle fonti rinnovabili e visto il forte aumento della domanda di energia legato ai data center e all'evoluzione tecnologica anche la transizione digitale. "Stiamo presentando l'aggiornamento del piano di Terna che prevede un aumento di investimenti che rafforza il nostro ruolo al servizio del nostro Paese. Vogliamo così rafforzare la sicurezza elettrica e l'indipendenza energetica dell'Italia". "Ci spiega in termini semplici che ruolo gioca la rete infrastrutturale nel processo di transizione energetica". "L'obiettivo principale è aumentare le rinnovabili nel mix energetico e questo aiuterà sicuramente l'indipendenza energetica del nostro Paese che oggi dipende fondamentalmente dal gas". .