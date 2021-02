Per fermare la desertificazione commerciale delle nostre città bisogna agire su due fronti: da un lato sostenere le imprese più colpite dai lockdown e introdurre finalmente una giusta web tax che risponde al principio "stesso mercato stesse regole"; dall'altro mettere in campo un'urgente piano di rigenerazione urbana per favorire la digitalizzazione delle imprese e rilanciare i valori identitari delle nostre città.