Alluvione Spagna, a Paiporta migliaia di auto impilate

Migliaia di veicoli trascinati per le strade di Paiporta dalle devastanti alluvioni della scorsa settimana sono stati recuperati durante le operazioni di pulizia nel weekend e accatastati come in un "cimitero di auto". Un residente ha dichiarato che i camion continuano a portare altri veicoli, con le gru che li impilano in file ordinate. Oltre 100mila auto sono state danneggiate, riferisce Sonia Luque, coordinatrice della Rete di Assistenza Stradale (REAC). Paiporta, con decine di morti, è una delle zone più colpite dell'alluvione spagnola.