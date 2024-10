Alluvioni a Valencia, uomo salvato in elicottero

Una squadra di soccorso di Murcia, in Spagna, ha portato in salvo in elicottero un uomo bloccato dalle inondazioni ad Alzira, città della comunità autonoma valenciana e rimasto isolato in una casa circondata dall'acqua. Nel video diffuso dal 112 Región de Murcia viene mostrato il salvataggio. Fernando López Miras, presidente della comunità autonoma di Murcia, ha dichiarato che il personale "opera al massimo delle capacità" per portare soccorso alle persone colpite dall'emergenza maltempo a Valencia.