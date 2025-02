A Buenos Aires, in Argentina, il 21 febbraio, un incendio ha devastato un magazzino ad Avellaneda, causando il crollo dell’edificio. Le fiamme hanno avvolto la struttura, alta quattro piani. Le autorità hanno evacuato gli edifici vicini, ma non si registrano feriti tra i civili, eccetto due vigili del fuoco trattati per intossicazione da monossido di carbonio.