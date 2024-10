In Argentina un gruppo di scienziati ha scoperto il fossile del girino più antico al mondo vissuto circa 161 milioni di anni fa durante l’era del Giurassico. Il fossile, conservato in ottime condizioni, è stato scoperto in una fattoria della città di Santa Cruz, nella regione della Patagonia, e si tratta di un antenato degli Anuri moderni, gruppo che include rane e rospi. .