Mercoledì notte, jet israeliani hanno colpito alcuni palazzi a Dahieh, sobborgo di Beirut, che secondo l’esercito erano centri di stoccaggio e produzione di armi di Hezbollah. I filmati mostrano edifici crollare dopo gli attacchi. Israele afferma di aver preso misure per ridurre i rischi per i civili, poiché Hezbollah nasconde armi in aree residenziali.