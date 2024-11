L’opera concettuale "Comedian" di Maurizio Cattelan è stata venduta per 6,2 milioni di dollari all'asta di Sotheby's il 20 novembre. Si tratta di una banana fissata a un muro con del nastro da pacchi grigio. Partendo da una base di 1,5 milioni, l’opera ha attirato sette contendenti, con l'offerta vincente fatta per conto di Justin Sun, collezionista cinese e fondatore della piattaforma TRON. L'opera aveva girato nove città, attirando 12.000 visitatori in due settimane.