In occasione della Giornata dei Guinness World Records, giovedì 21 novembre, la donna più alta e la più bassa del mondo si sono incontrate a Londra per un tè pomeridiano e sono state celebrate come icone. Rumeysa Gelgi, ricercatrice turca alta 2,15 metri, ha condiviso il momento con Jyoti Amge, attrice indiana di 62,8 cm. La giornata segna il 20° anniversario del Guinness World Records Day e l'inizio delle celebrazioni per i 70 anni del libro dei record.