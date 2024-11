"La competizione con la Cina non viri verso un conflitto". Questo l’augurio del presidente americano in carica, Joe Biden, durante il suo incontro a Lima, in Perù, con il leader cinese Xi Jinping, in un meeting che si è svolto a margine del vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec), sullo sfondo delle preoccupazioni di nuove guerre commerciali e sconvolgimenti diplomatici.