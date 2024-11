Blinken: Biden userà ogni giorno per finanziamenti all'Ucraina

Lo scopo di questa visita è concentrare i nostri sforzi sul far sì che l'Ucraina abbia i finanziamenti, e le munizioni, e le forze per lottare fino al 2025. L'entrata della Nord Corea, ovviamente, ci fa interrogare nuovamente sulla capacità nucleare della Corea del Nord e dell'esperienza di queste nuove forze che stanno entrando nel conflitto per sostenere la Russia contro l'Ucraina. Il Presidente Biden vuol far sì che ogni dollaro che abbiamo a disposizione sarà utilizzato tra ora e il 20 gennaio, per far sì che l'Ucraina abbia tutti i sistemi di difesa.