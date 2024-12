Brasile, Babbo Natale consegna regali con moto d'acqua

In Brasile Babbo Natale ha abbandonato la tradizionale slitta per una moto d’acqua, consegnando regali ai bambini di Rio de Janeiro martedì 17 dicembre. L'iniziativa, organizzata dall'ONG Heroes of Love in collaborazione con i Vigili del Fuoco, ha coinvolto circa 50 bambini con paralisi cerebrale, microcefalia, autismo e altre sindromi, insieme alle loro famiglie. I Vigili del Fuoco hanno sottolineato come l'evento sia stato un modo per "salvare vite con un approccio diverso: portando gioia, rinnovamento e benessere fisico e mentale".