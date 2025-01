Caos e ricorsi dopo stop ai fondi federali voluto da Trump

La Magistratura contro Trump. Di nuovo un Giudice Federale di Washington ha bloccato temporaneamente il congelamento ordinato dall'amministrazione dei finanziamenti destinati ai programmi federali. Lo stop riguarda circa 3000 miliardi di fondi e ha un impatto su organizzazioni umanitarie e no profit, su progetti di ricerca scientifica e su alcuni programmi per l'educazione della prima infanzia. La Casa Bianca chiarisce che sono esclusi dal provvedimento i benefici della Social Security, quelli dell'assistenza sanitaria per anziani e meno abbienti, i buoni alimentari e in generale qualsiasi tipo di assistenza individuale. In alcuni casi i siti legati a Medicaid risultano bloccati. Lo speaker della Camera Mike Johnson difende la decisione, ma altri Repubblicani chiedono chiarimenti. Oltre 20 Stati a guida Democratica hanno intentato un'azione legale basata sul principio che negli Stati Uniti decidere come distribuire i fondi federali è una prerogativa del Congresso. Il Governo spiega la decisione con la necessità di impedire la promozione dell'equità marxista e di verificare se i programmi in atto siano coerenti con i decreti esecutivi di Trump. La Portavoce della Casa Bianca, a 27 anni la più giovane di sempre, ha tenuto il suo primo punto stampa con grinta e senza cedimenti. Ha difeso la decisione di Trump di licenziare tanto gli Ispettori Generali di vari Ministeri quanto i Procuratori che lo hanno perseguito in passato. "Pensiamo che lo ius soli sia incostituzionale", ha chiarito inoltre la Portavoce, nonostante a prevederlo sia il 14 esimo emendamento Dopo il caso DeepSeek, la Casa Bianca assicura che lavorerà per garantire il dominio americano nel campo dell'Intelligenza Artificiale. La sala stampa d'ora in poi sarà aperta anche a Blogger, Podcaster e Creator. I media mainstream forse non sono più mainstream. .