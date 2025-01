Capodanno Mondo, luci e colori illuminano la Festa

I grattacieli degli Emirati Arabi con le loro animazioni sorprendenti e coloratissime hanno lasciato tutti a bocca aperta per nove minuti. Nella capitale inglese il fascino era invece assoluto tra lo storico Big Ben e il Tamigi con la sua ruota panoramica straordinariamente illuminata. Spettacoli in ambientazioni diverse ma unite dai festeggiamenti hanno caratterizzato in tutto il mondo la notte più attesa dell'anno. Tra i capodanni più affollati quello di Copacabana, che in Brasile ha radunato in spiaggia circa 2 milioni di persone, i fuochi sul mare e l'entusiasmo della gente hanno fatto da cornice all'evento che si è svolto sotto il Pan di Zucchero. Tornando alla vecchia Europa il 2025 è stato accolto con un entusiasmo incontenibile nella capitale francese, sugli Champs-Elysees migliaia di cellulari hanno immortalato il momento. Sempre spettacolari anche i fuochi sparati sullo sfondo della Porta di Brandeburgo nella capitale tedesca. Dall'altra parte del mondo, l'Australia, è stato uno dei primi paesi a salutare il 2025, lo scenario sullo sfondo dell'Opera House rimane tra i più suggestivi. In Asia uno degli spettacoli pirotecnici più belli si è visto nella capitale thailandese Bangkok. Infine la festa ci porta a New York, la musica di sottofondo è quella di Frank Sinatra, Time Square è una delle piazze più attese e un sogno nell'immaginario di molti.