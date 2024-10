Caracas, inaugurato murale in onore di Nasrallah

Membri delle comunità libanese e palestinese in Venezuela si sono riuniti giovedì 17 ottobre per l'inaugurazione di un murale a Caracas in onore del defunto leader di Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah. Il murale raffigura le bandiere del Libano e del Venezuela con il volto di Nasrallah al centro. L'iniziativa è stata promossa da un movimento sociale di sinistra vicino al governo, con l'obiettivo di sostenere la pace e la sovranità dei popoli. Nasrallah è stato ucciso da un attacco aereo israeliano su Beirut, Libano, il 27 settembre.