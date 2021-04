Caso Floyd, l'agente Chauvin condannato per omicidio

Membri della Giuria sappiamo che siete arrivati ad un verdetto. Membri della giuria vado a prendere in esame in questo momento il verdetto lo Stato del Minnesota Contea di Bloomington, quarto distretto giudiziale, abbiamo lo stato del Minnesota contro Derek Chauvin, la Corte decide per il numero 27 20 rispetta il codice 126, in questo caso devo considerare quindi il punto numero uno quindi un omicidio non intenzionale, abbiamo quindi il verdetto che viene preso in questo momento in questo giorno esattamente in questa ora. Faccio di nuovo riferimento invece alla seconda linea, in questo caso facciamo riferimento quindi a un omicidio che è stato perpetrato da parte dell'attore dello stesso omicidio, sarà quindi proclamata la colpevolezza, facendo riferimento al codice 21 22, in questo caso vediamo la firma di tutti quanti i membri della Giuria, sempre nella data di oggi. Faccio adesso riferimento alla riga contenuto numero tre per quanto riguarda questo contenuto numero tre, si fa riferimento quindi eventualmente invece a una negligenza, in questo caso sono sempre arrivati quindi a una colpevolezza, sempre in riferimento al codice 21 22, in questo caso abbiamo quindi le firme di nuovo dei membri della Giuria, in questo momento quindi vi chiedo individualmente se siete arrivati quindi ad un verdetto è necessario rispondere sì o no. Giurato numero 2 sì, giurato numero 9 sì, giurato numero 19 sì, giurato numero 27 siete arrivati quindi al verdetto sì, giurato numero 44 siete arrivati al verdetto sì, giurato numero 52 siete arrivate al verdetto sì, giurato numero 55 siete arrivati al verdetto sì, giurato numero 79 siete arrivati al verdetto sì, giurato numero 85 siete arrivati al verdetto sì, giurato numero 89 siete arrivati a un verdetto sì, giurato numero 91 siete arrivati al verdetto sì, giurato numero 92 siete arrivati a un verdetto sì. Avete quindi confermato di essere arrivati a un verdetto, confermiamo quindi che il verdetto è stato redatto e raggiunto da parte di tutti quanti i giurati. Vi ringrazio per aver servito in qualità di giurati all'interno di questa Commissione a nome dello Stato del Minnesota. In questo momento possiamo quindi rispondere alle vostre domande, prendiamo giusto due minuti per la stampa e per una piccola pausa, ci alziamo per cortesia, ci possiamo sedere. In questo momento siamo pronti per poter ricevere delle domande o delle argomentazioni scritte, la Corte quindi prenderà in esame tutti quelli che sono i documenti raccolti nel momento di questa decisione. Faremo riferimento a un insieme di documenti che potranno essere presi in esame non solamente nel corso di una settimana, ci sarà un insieme di seconde risposte anche nel corso delle prossime quattro settimane, probabilmente potremo estendere tutte quante queste informazioni fino a sei settimane anche otto settimane, se necessario. Ovviamente questa documentazione verrà ordinata conformemente a un ordine precostituito, facciamo riferimento in questo momento a un emendamento che riguarda la possibilità di custodia e in questo caso non abbiamo la possibilità, dobbiamo assolutamente rimanere sotto custodia dell'Ente Locale, vediamo se avete altre domande, no grazie.