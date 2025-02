A Madrid, il 3 febbraio, è iniziato il processo contro Luis Rubiales per aggressione sessuale e coercizione. L’ex presidente della Federcalcio spagnola è accusato per il bacio forzato a Jennifer Hermoso dopo la finale del Mondiale femminile. A giudizio anche Jorge Vilda, Albert Luque e Rubén Rivera, accusati di aver fatto pressioni su Hermoso per dichiarare il bacio consensuale. Rubiales nega ogni accusa.