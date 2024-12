Chiesti i domiciliari per l'iraniano arrestato a Malpensa

Ha presentato istanza alla Corte d'Appello di Milano per chiedere gli arresti domiciliari, il legale di Mohammad Abedini-Najafabadi l'ingegnere iraniano esperto di droni arrestato a Malpensa lo scorso 16 dicembre su ordine della giustizia americana e detenuto nel carcere di Opera in attesa dell'estradizione. Le accuse, che gli muovono gli Stati Uniti, sono di associazione a delinquere, cospirazione per esportare componenti elettronici in Iran in violazione delle leggi statunitensi e supporto materiale ai Pasdaran, il Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica, ritenuto dagli Usa un'organizzazione terroristica. L'Istanza verrà discussa dai giudici milanesi tra circa dieci giorni nel corso di un'udienza camerale. Sull’ipotesi che gli vengano concessi i domiciliari però pesa il precedente del russo Arthem Uss scappato nel marzo 2023 dalla casa nel milanese in cui si trovava con braccialetto elettronico in attesa dell'estradizione negli Stati Uniti. E proprio dagli Usa, infatti, è già arrivato un documento in cui si evidenzia il pericolo di fuga per Abedini. Il governo di Teheran, intanto, ha protestato formalmente con l'Italia per il l'arresto dell'iraniano, già convalidato dalla Corte d'Appello di Milano in attesa che venga incardinata la procedura di estradizione. Procedura che dipende in primis dai giudici milanesi e in ultima istanza dal ministro della Giustizia che dovrà decidere se consegnarlo o meno agli Stati Uniti. Un no comporterebbe l'immediata scarcerazione dell'ingegnere iraniano. Mentre il destino giudiziario di Abedini sembra legato a doppio filo a quello della giornalista Cecilia Sala, con l'ipotesi sullo sfondo di uno scambio di prigionieri, la Procura di Milano intanto ha avviato un'indagine conoscitiva, al momento senza indagati né ipotesi di reato, sulle modalità con cui è avvenuto l'arresto di Mohammad Abedini-Najafabadi, a Malpensa quando era appena atterrato da Istanbul. L'indagine riguarderebbe anche i tempi stretti tra l'emissione del mandato di arresto ai fini di estradizione, datato 13 dicembre, e il fermo dell'uomo avvenuto nel giro di meno di tre giorni.