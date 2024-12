Con l’arrivo delle temperature invernali, la Cascata Hukou, la seconda più grande della Cina, si trasforma in un incantevole spettacolo di ghiaccio, attirando turisti e fotografi. Situata lungo il Fiume Giallo, tra le province di Shanxi e Shaanxi, la cascata è celebre per il suo fragore e la potenza delle sue correnti. In inverno, il gelo crea delicate formazioni di ghiaccio che si mescolano agli arcobaleni della cascata, regalando un paesaggio mozzafiato.