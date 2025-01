Dopo i festeggiamenti per l’inizio del 2025, migliaia di corridori si sono riuniti mercoledì mattina presso la Porta di Brandeburgo di Berlino per dare il via al nuovo anno con la tradizionale maratona di Capodanno. La 52esima edizione dell’evento ha attirato circa 4.500 partecipanti, percorrendo un circuito di 4 km lungo il viale Unter den Linden fino al Duomo e ritorno. L’iniziativa, gratuita, raccoglie donazioni per i bisognosi.