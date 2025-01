Cina, tutto pronto per festival internazionale del ghiaccio

All’Ice and Snow World di Harbin, nella provincia cinese di Heilongjiang, sono in corso gli ultimi preparativi per castelli di ghiaccio, scivoli e sculture in neve in vista dell’apertura del Festival Internazionale del Ghiaccio e della Neve 2025 domenica 5 gennaio. Il festival è tra le più importanti e note manifestazioni internazionali di arte e divertimenti a tema ghiaccio. Grazie ai 300.000 metri cubi di ghiaccio e neve utilizzati, sarà l’edizione più grande di sempre, ha dichiarato Sun Zemin, responsabile dell’evento.