A New Orleans le telecamere di sicurezza hanno ripreso il momento in cui un guidatore a bordo di un pick up si è gettato ad alta velocità contro la folla. L’incidente, causato da un veterano americano ispirato dall’Isis, ha provocato la morte di almeno 15 persone. Il sospettato, il 42enne Shamsud-Din Jabbar, è stato ucciso durante uno scontro con la polizia. .