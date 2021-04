Covid mondo, esplosione di contagi in india

I successi nella lotta al covid, convivono ancora con i tanti lutti causati dal virus nel mondo, i report internazionali parlano di oltre tre milioni milioni di decessi causati dal virus, mentre 145 milioni di persone stanno combattendo la loro battaglia in queste ore. La campagna vaccinale recupera un'arma sospesa, torna in campo negli Stati Uniti, il vaccino Johnson & Johnson. Dopo lo stop di una decina di giorni, la CDC, la massima Autorità Sanitaria Federale degli States, ha votato per riprendere l'uso del vaccino monodose Johnson & Johnson. I rischi dovuti a rari coaguli di sangue legati al vaccino, sono minori dei vantaggi. 32 milioni di casi accertati negli Stati Uniti, che registrano 570mila decessi dall'inizio della pandemia, ma esplode il caso India. Il governo si affanna nel rifornire d'ossigeno gli ospedali sopraffatti dai malati, quasi un milione i contagi in tre giorni, ed è nuovo record di decessi, oltre 2600 in 24 ore. Un nuovo record che cresce di pari passo con la diffusione del virus che ha infettato 16 milioni e mezzo di indiani. Il Canada si blinda e sospende i voli da, e per l'India. E in Brasile, i decessi, si sono per così dire, stabilizzati su un plateau di poco più di 2500 morti al giorno, dopo mesi di continui aumenti. Oltre il 90% dei servizi sanitari nella maggior parte dei paesi colpiti dal covid, continua ad essere interrotto. È il dato diffuso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che rileva lievi miglioramenti rispetto allo scorso anno. Secondo l' OMS, in 135 paesi indagati nel 2020, la metà dei servizi sanitari primari, sono stati interrotti a causa del covid, e nei primi mesi del 2021, poco più di un terzo è ancora indisponibile. Oltre 4 milioni sono i medici che hanno contratto il virus nel mondo.