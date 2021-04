Manifestanti e polizia si sono affrontati davanti al dipartimento di polizia di Brooklyn Center, in Minnesota, nella terza notte consecutiva di proteste per la morte di Daunte Wright. Nel video si vedono i manifestanti circondare l'edificio della polizia, mentre gli agenti usano lacrimogeni per disperdere le persone. Credit: Chanda Pandaa via Storyful.