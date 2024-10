Elezioni Usa dalla Silicon Valley: intervista a Jerry Kaplan

"Se ti trovassi nella Silicon Valley vedresti alcune persone molto conosciute e chiassose, tra loro anche Elon Musk, che promuovono l'idea che una persona particolare e strana come Donald Trump possa essere un buon Presidente per gli Stati Uniti. Ma ci sono persone che proteggono i loro interessi. Poche persone, ma ci sono decine di migliaia di persone nella Silicon Valley che non sono d'accordo con le posizioni di gente come Elon Musk. E francamente trovano imbarazzante che si dicano certe cose e si facciano dichiarazioni sulla politica dove onestamente non si avrebbe alcun motivo di intervenire." "Come mai Elon Musk non sta soltanto appoggiando Donald Trump, sta partecipando attivamente alla sua campagna elettorale." "Per due motivi. Uno dei motivi e che i suoi affari dipendono molto dal Governo degli Stati Uniti. Si potrebbe pensare a lui come a un imprenditore libero, che fa le cose in autonomia, ma non è affatto così. Se prendiamo in considerazione le sue aziende come Space X e Tesla, queste sono molto dipendenti da sussidi governativi o da contratti con il Governo, quindi deve assicurarsi di avere le spalle coperte qualunque sia il vincitore per proteggere i suoi affari. L'altro motivo, per essere sinceri, è semplicemente la sua personalità. È una persona a cui piace stare al centro dell'attenzione. essere idolatrato e cerca continuamente questo tipo di conferma." "Dalla sua prospettiva americana, come vede l'Europa sull'Intelligenza Artificiale? Soltanto il continente delle regole o c'è anche spazio per l'innovazione?" "C'è una mitologia sugli Stati Uniti e in particolare sulla Silicon Valley, da cui provengo. Si potrebbe pensare che lì sia tutto migliore e che tutta la tecnologia provenga da lì. È sicuramente un posto molto produttivo e ci si fa un sacco di buon lavoro, ma ci sono ottimi ingegneri tutto il mondo, anche qui in Italia ed è gente brava tanto quanto l'ingegnere in California, è solo che magari lì c'è una maggiore concentrazione vicino a dove vivo io, nella zona della Silicon Valley vicino a San Francisco. Pensiamo all'industria cinematografica. Tutti conoscono Hollywood perché da lì provengono i film, tranne tutti quelli che invece non ci provengono. Dove saremmo nel mondo senza i registi, gli attori e gli sceneggiatori italiani. Voglio dire, i film italiani sono meravigliosi, e lo stesso principio vale per l'intelligenza artificiale. Google, Microsoft, OpenAI e tutte le altre aziende che conosci fanno grandi cose, ma anche qui in Italia c'è un sacco di ottimo lavoro e sono sicuro che sarà molto importante per la nuova rivoluzione dell'intelligenza artificiale.".