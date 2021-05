Il capitano della Spagna Sergio Ramos non è stato inserito tra i convocati della Spagna per l'Europeo in programma dall'11 giugno all'11 luglio. "L’ho escluso perché non ha potuto giocare in stagione, soprattutto da gennaio", ha detto il Ct Luis Enrique, spiegando l'assenza del capitano del Real Madrid. Ecco la lista dei 24 giocatori convocati. Portieri: David De Gea, Unai Simon, R. Sanchez. Difensori: José Gaya, Jordi Alba, Pau Torres, Aymeric Laporte, Eric Garcia, Diego Llorente, César Azpilicueta, Marcos Llorente. Centrocampisti: Sergio Busquets, Rodri, Thiago Alcantara, Pedri, Koke, Fabian Ruiz. Attaccanti: Gerard Moreno, Alvaro Morata, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Adama Traoré, Pablo Sarabia. .